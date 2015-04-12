Владимир Божович
№12
Защитник
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Команда
ОФК
Гражданство
Черногория
Дата рождения
13 нояб. 1981 (39) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:30
Динамо
2 : 1
Мордовия
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:30
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Динамо
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 17:45
Мордовия
1 : 0
Амкар
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Мордовия
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:45
Краснодар
4 : 0
Мордовия
66'
66'
66'
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Краснодар
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
Мордовия
0 : 0
Локомотив
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Мордовия
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 16:00
ЦСКА
4 : 0
Мордовия
14.03.2015 14 марта 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
ЦСКА
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
09.03.2015 09 марта 2015 пн 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Мордовия
29'
29'
29'
09.03.2015 09 марта 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
Мордовия
1 : 0
Зенит
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Мордовия
1
Зенит
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 18:30
Спартак
4 : 2
Мордовия
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Спартак
4
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
Амкар
0 : 1
Мордовия
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 16:30
Мордовия
2 : 1
Краснодар
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Мордовия
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Мордовия
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Зенит
5
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 18:30
Рубин
5 : 0
Мордовия
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Рубин
5
Мордовия
0
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 15:00
Мордовия
0 : 2
Уфа
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Мордовия
0
Уфа
2
был в запасе
19.09.2014 19 сент. 2014 пт 19:00
Арсенал
0 : 1
Мордовия
19.09.2014 19 сент. 2014 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Арсенал
0
Мордовия
1
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Локомотив
1 : 1
Мордовия
63'
63'
63'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Локомотив
1
Мордовия
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 13:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 19:00
Ахмат
1 : 0
Мордовия
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ахмат
1
Мордовия
0
был в запасе
15.08.2014 15 авг. 2014 пт 19:00
Мордовия
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
15.08.2014 15 авг. 2014 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Мордовия
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
09.08.2014 09 авг. 2014 сб 12:30
Мордовия
0 : 1
ЦСКА
09.08.2014 09 авг. 2014 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Мордовия
0
ЦСКА
1
был в запасе
02.08.2014 02 авг. 2014 сб 15:30
Урал
2 : 3
Мордовия
02.08.2014 02 авг. 2014 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Урал
2
Мордовия
3
был в запасе