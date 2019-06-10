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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Никола Вукчевич
№5
Полузащитник
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Команда
Ловчен
Гражданство
Черногория
Дата рождения
22 марта 1984 (37) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Чехия
3 : 0
Черногория
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Чехия
3
Черногория
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
Черногория
1 : 5
Англия
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Черногория
1
Англия
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
22.03.2019
22 марта 2019
пт
20:00
Болгария
1 : 1
Черногория
22.03.2019
22 марта 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Болгария
1
Черногория
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур