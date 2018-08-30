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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Даниэль Берг Хестад
№6
Полузащитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
30 июля 1975 (45) лет
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2013/2014
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
2 : 1
Зенит
65'
65'
65'
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
65'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Мольде
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд