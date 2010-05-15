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Фредрик Стремстад
№7
Полузащитник
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Команда
Ле Ман
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
20 янв. 1982 (39) лет
Рост
167
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Лион
2 : 0
Ле Ман
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2
Ле Ман
0
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Валансьен
0 : 1
Ле Ман
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Валансьен
0
Ле Ман
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Ле Ман
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
1
Ле Ман
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур