Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Винисиус Жуниор
Квинси Промес
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Нидерланды
Косово
Португалия
Китай
Исландия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Краснодар
Тоттенхэм
ЦСКА
Фиорентина
Спартак
Бавария
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Атле Холанн
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
26 июля 1977 (43) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
Оденсе
1 : 1
Хетафе
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Оденсе
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
Оденсе
2 : 0
Янг Бойз
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Оденсе
2
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Янг Бойз
4 : 2
Оденсе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
4
Оденсе
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Оденсе
1 : 2
Штутгарт
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
1
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Хетафе
2 : 1
Оденсе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
2
Оденсе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур