Атле Холанн
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
26 июля 1977 (43) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Оденсе
1 : 1
Хетафе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Оденсе
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Оденсе
2 : 0
Янг Бойз
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Оденсе
2
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Янг Бойз
4 : 2
Оденсе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
4
Оденсе
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Оденсе
1 : 2
Штутгарт
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
1
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Хетафе
2 : 1
Оденсе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
2
Оденсе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур