Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Винисиус Жуниор
Квинси Промес
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Мальта
Япония
Германия
Нидерланды
Косово
Португалия
Китай
Исландия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Краснодар
Тоттенхэм
ЦСКА
Фиорентина
Спартак
Бавария
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ян-Инге Хьюленд
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Стабек
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
20 сент. 1977 (43) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Металлист
3
Русенборг
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур