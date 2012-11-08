Ян-Инге Хьюленд
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Стабек
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
20 сент. 1977 (43) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Металлист
3
Русенборг
1
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур