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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Торе Региниуссен
№4
Защитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 апр. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига наций. лига в
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
Русенборг
0 : 2
ПСВ
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Русенборг
0
ПСВ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
27.08.2020
27 авг. 2020
чт
20:00
Русенборг
4 : 2
Брейдаблик
27.08.2020
27 авг. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Русенборг
4
Брейдаблик
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд