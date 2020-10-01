Торе Региниуссен
№4
Защитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 апр. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Русенборг
0 : 2
ПСВ
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Русенборг
0
ПСВ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
Русенборг
4 : 2
Брейдаблик
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Русенборг
4
Брейдаблик
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд