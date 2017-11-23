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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Том Хогли
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
20 февр. 1984 (37) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2011/2012
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Локомотив
2 : 1
Копенгаген
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Локомотив
2
Копенгаген
1
был в запасе