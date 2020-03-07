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Олимпиада
Даниэль Субашич
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
27 окт. 1984 (36) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Монако
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Монако
1
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 1
Реймс
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
1
Реймс
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Дижон
1
Монако
1
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
1
Монпелье
0
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ним
3
Монако
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
78'
78'
78'
78'
78'
78'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
5
Лилль
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0
Монако
0
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1
Монако
2
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Монако
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
3
Ренн
2
был в запасе