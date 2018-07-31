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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Танат Нусербаев
№17
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
1 янв. 1987 (34) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
Пюник
1 : 0
Тобол
90'
90'
90'
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
1
Тобол
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Тобол
2 : 1
Пюник
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Тобол
2
Пюник
1
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
16:00
Тобол
2 : 0
Самтредиа
19.07.2018
19 июля 2018
чт
16:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Тобол
2
Самтредиа
0
был в запасе