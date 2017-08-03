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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Эльвин Мамедов
№9
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
18 июля 1988 (32) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
20:00
Габала
1 : 2
Панатинаикос
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Габала
1
Панатинаикос
2
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:30
Панатинаикос
1 : 0
Габала
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Панатинаикос
1
Габала
0
был в запасе