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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рашад Садыгов
№14
Защитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
16 июня 1982 (38) лет
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Азербайджан
0 : 0
Кипр
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Азербайджан
0
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур