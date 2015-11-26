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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Вагиф Джавадов
№7
Нападающий
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
25 мая 1989 (31) год
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
ПАОК
0 : 0
Габала
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
0
Габала
0
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Краснодар
2 : 1
Габала
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Краснодар
2
Габала
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Габала
0 : 0
ПАОК
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Габала
0
ПАОК
0
был в запасе