Вагиф Джавадов
№7
Нападающий
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
25 мая 1989 (31) год
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
ПАОК
0 : 0
Габала
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
0
Габала
0
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Краснодар
2 : 1
Габала
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Краснодар
2
Габала
1
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Габала
0 : 0
ПАОК
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Габала
0
ПАОК
0
был в запасе