Вугар Надиров
№17
Нападающий
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
15 июня 1987 (33) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Карабах
2 : 0
ПАОК
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карабах
2
ПАОК
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур