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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ильгар Гурбанов
№18
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
25 апр. 1986 (34) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:30
Прогрес
0 : 1
Габала
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Прогрес
0
Габала
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд