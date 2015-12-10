Фархад Велиев
№1
Вратарь
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
1 нояб. 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Андерлехт
2 : 1
Карабах
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Андерлехт
2
Карабах
1
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Карабах
0 : 1
Тоттенхэм
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Карабах
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 19:00
Карабах
1 : 1
Монако
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
1
Монако
1
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Монако
1 : 0
Карабах
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Монако
1
Карабах
0
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Карабах
1 : 0
Андерлехт
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Карабах
1
Андерлехт
0
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Тоттенхэм
3 : 1
Карабах
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Тоттенхэм
3
Карабах
1
был в запасе