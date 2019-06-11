Камран Агаев
№1
Вратарь
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
9 февр. 1986 (35) лет
Рост
189
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 19:00
Азербайджан
1 : 5
Словакия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Азербайджан
1
Словакия
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур