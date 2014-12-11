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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рони Порокара
№33
Нападающий
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
12 дек. 1983 (37) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Брюгге
2 : 1
ХИК
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
2
ХИК
1
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
ХИК
2 : 1
Торино
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ХИК
2
Торино
1
был в запасе
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ХИК
0
Брюгге
3
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
2
ХИК
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур