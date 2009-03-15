Альберто (Альберто Лопес Фернандес)
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1969 (51) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1
Хетафе
0
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Рекреативо
2 : 3
Вальядолид
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Рекреативо
2
Вальядолид
3
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 21:00
Валенсия
1 : 2
Вальядолид
01.03.2009 01 марта 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Вальядолид
2
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Малага
3
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Альмерия
3 : 2
Вальядолид
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
3
Вальядолид
2
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1
Вальядолид
2
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Спортинг
2 : 1
Вальядолид
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2
Вальядолид
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4
Вальядолид
3
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Вальядолид
3 : 0
Депортиво
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
3
Депортиво
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3
Вальядолид
3
был в запасе