Кике Лопес (Энрике Лопес Дельгадо)
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 янв. 1988 (33) года
Рост
169
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Альмерия
3 : 2
Вальядолид
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
3
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур