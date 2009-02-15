Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Нидерланды
Германия
Китай
Исландия
Косово
Сербия
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Краснодар
Реал
Тоттенхэм
ЦСКА
Бавария
Фиорентина
Спартак
Айнтрахт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кике Лопес (Энрике Лопес Дельгадо)
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 янв. 1988 (33) года
Рост
169
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Альмерия
3 : 2
Вальядолид
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
3
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур