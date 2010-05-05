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Евро-2020
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Олимпиада
Луис Прието
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 февр. 1979 (42) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 36 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
Вальядолид
0 : 0
Хетафе
44'
44'
44'
01.05.2010
01 мая 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
Спортинг
0 : 2
Вальядолид
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
0
Вальядолид
2
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Малага
0 : 0
Вальядолид
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
0
Вальядолид
0
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
Депортиво
0 : 2
Вальядолид
20.03.2010
20 марта 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0
Вальядолид
2
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Сарагоса
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1
Сарагоса
1
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Альмерия
45'
45'
45'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Вальядолид
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Вальядолид
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
89'
89'
89'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
1
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Вальядолид
3 : 3
Тенерифе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3
Тенерифе
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
Вальядолид
0 : 0
Херес
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
0
Херес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Вальядолид
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Вальядолид
4 : 0
Депортиво
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
4
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
21:00
Реал
4 : 2
Вальядолид
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
Вальядолид
1 : 2
Осасуна
41'
41'
41'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Сарагоса
1 : 2
Вальядолид
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
20:00
Вальядолид
2 : 4
Валенсия
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
2
Валенсия
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
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