Дамьян Эскудеро
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 апр. 1987 (33) года
Рост
168
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:00
Сарагоса
3 : 3
Вильярреал
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
3
Вильярреал
3
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
2
Валенсия
0
был в запасе
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 18:00
Расинг
1 : 2
Вильярреал
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Расинг
1
Вильярреал
2
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 22:55
Вильярреал
2 : 1
Атлетико
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2
Атлетико
1
был в запасе
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Малага
2 : 0
Вильярреал
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 27 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
Вильярреал
2 : 0
Херес
90'
90'
90'
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
90'
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2
Херес
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
0
Вильярреал
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Вильярреал
1 : 0
Депортиво
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Депортиво
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
Мальорка
1 : 0
Вильярреал
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
1
Вильярреал
0
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
Вильярреал
0 : 2
Осасуна
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0
Осасуна
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
Вильярреал
4 : 2
Сарагоса
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4
Сарагоса
2
был в запасе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 23:00
Валенсия
4 : 1
Вильярреал
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
4
Вильярреал
1
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2 : 0
Расинг
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2
Расинг
0
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 21:00
Атлетико
1 : 2
Вильярреал
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 21:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1
Вильярреал
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 21:00
Вильярреал
3 : 2
Хетафе
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
3
Хетафе
2
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:00
Спортинг
1 : 0
Вильярреал
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1
Вильярреал
0
был в запасе
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Вильярреал
3 : 1
Вальядолид
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 11 тур
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 23:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 23:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
3
Вильярреал
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Вильярреал
5 : 0
Тенерифе
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
5
Тенерифе
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2 : 1
Малага
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2
Малага
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 8 тур