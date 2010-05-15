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Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Дамьян Эскудеро
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 апр. 1987 (33) года
Рост
168
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:00
Сарагоса
3 : 3
Вильярреал
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
3
Вильярреал
3
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
2
Валенсия
0
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
Расинг
1 : 2
Вильярреал
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Расинг
1
Вильярреал
2
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
22:55
Вильярреал
2 : 1
Атлетико
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2
Атлетико
1
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
Малага
2 : 0
Вильярреал
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 27 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
Вильярреал
2 : 0
Херес
90'
90'
90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
90'
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2
Херес
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
0
Вильярреал
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Вильярреал
1 : 0
Депортиво
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Депортиво
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
Мальорка
1 : 0
Вильярреал
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
1
Вильярреал
0
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вильярреал
0 : 2
Осасуна
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0
Осасуна
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
19:00
Вильярреал
4 : 2
Сарагоса
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4
Сарагоса
2
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
23:00
Валенсия
4 : 1
Вильярреал
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
4
Вильярреал
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Вильярреал
2 : 0
Расинг
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2
Расинг
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
21:00
Атлетико
1 : 2
Вильярреал
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
21:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1
Вильярреал
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
21:00
Вильярреал
3 : 2
Хетафе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
3
Хетафе
2
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:00
Спортинг
1 : 0
Вильярреал
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1
Вильярреал
0
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Вильярреал
3 : 1
Вальядолид
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 11 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
23:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
23:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
3
Вильярреал
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Вильярреал
5 : 0
Тенерифе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
5
Тенерифе
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Вильярреал
2 : 1
Малага
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2
Малага
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 8 тур
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