Оскар Санчес
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 дек. 1979 (41) год
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Вальядолид
1 : 2
Спортинг
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Расинг
3 : 2
Вальядолид
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 36' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Расинг
3
Вальядолид
2
минуты: 36' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Нумансия
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Депортиво
1 : 0
Вальядолид
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
1
Вальядолид
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
Мальорка
2 : 0
Вальядолид
23.04.2009 23 апр. 2009 чт 22:55
минуты: 1' - 89'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 89' / Испания. Примера, 32 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Реал
2 : 0
Вальядолид
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2
Вальядолид
0
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 23:55
Севилья
4 : 1
Вальядолид
87'
87'
87'
21.03.2009 21 марта 2009 сб 23:55
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4
Вальядолид
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1
Хетафе
0
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 9'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 9' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1
Эспаньол
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Спортинг
2 : 1
Вальядолид
72'
72'
72'
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 37' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2
Вальядолид
1
минуты: 37' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
Вальядолид
0 : 1
Расинг
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
90'
90'
90'
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4
Вальядолид
3
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3
Вальядолид
3
был в запасе