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Олимпиада
Давиде Маркини
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 февр. 1981 (40) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Парма
4 : 1
Ливорно
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
4
Ливорно
1
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 2
Лацио
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1
Лацио
2
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Ливорно
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Ливорно
0
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
3 : 1
Катания
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
3
Катания
1
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
19:00
Кьево
2 : 0
Ливорно
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
0 : 2
Удинезе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0
Удинезе
2
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Ливорно
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Ливорно
1
был в запасе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
Палермо
1 : 0
Ливорно
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
1
Ливорно
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
1 : 2
Сиена
90'
90'
90'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1
Сиена
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Фиорентина
2 : 1
Ливорно
25'
25'
25'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
22:45
Ливорно
1 : 1
Ювентус
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
22:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
1
Ювентус
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Милан
1 : 1
Ливорно
90'
90'
90'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Ливорно
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Наполи
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
0
Наполи
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Лацио
4 : 1
Ливорно
37'
37'
37'
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сампдория
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3
Сампдория
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Катания
0 : 1
Ливорно
84'
84'
84'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0
Ливорно
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Ливорно
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
2
Ливорно
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Дженоа
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
2
Дженоа
1
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
Бари
1 : 0
Ливорно
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
1
Ливорно
0
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Интер
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
0
Интер
2
был в запасе
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