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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Габриэле Паонесса
№11
Полузащитник
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Команда
Губбио
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 апр. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0
Сампдория
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2
Милан
0
был в запасе