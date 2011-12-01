Болзан Мартинс Адаилтон
№10
Нападающий
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Команда
Васлуй
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 янв. 1977 (44) года
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
Васлуй
0 : 0
Лацио
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Васлуй
0
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
Васлуй
1 : 0
Спортинг
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Васлуй
1
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Спортинг
2 : 0
Васлуй
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
2
Васлуй
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
Лацио
2 : 2
Васлуй
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лацио
2
Васлуй
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур