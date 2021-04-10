Клаудио Терци
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июня 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
Аталанта
3 : 1
Специя
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3
Специя
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 53'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 53' / Италия. Серия А, 21 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 22:45
Специя
2 : 1
Сампдория
20'
20'
20'
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 22:45
20'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Специя
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
Наполи
1 : 2
Специя
88'
88'
88'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
72'
72'
72'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Интер
2 : 1
Специя
42'
42'
42'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:00
Специя
1 : 2
Лацио
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
33'
33'
33'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:00
Специя
0 : 0
Аталанта
65'
65'
65'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 8 тур
Специя
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур