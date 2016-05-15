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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Вангелис Морас
№18
Защитник
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Команда
Ларисса
Гражданство
Греция
Дата рождения
26 авг. 1981 (39) лет
Рост
193
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Палермо
3 : 2
Верона
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
3
Верона
2
был в запасе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
21:45
Верона
2 : 1
Ювентус
08.05.2016
08 мая 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:00
Верона
2 : 1
Милан
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Эмполи
1 : 0
Верона
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Верона
0
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 21' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1
Фрозиноне
2
минуты: 21' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Верона
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
3
Верона
0
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Верона
1 : 2
Карпи
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1
Карпи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
05.03.2016
05 марта 2016
сб
20:00
Верона
0 : 3
Сампдория
05.03.2016
05 марта 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
Верона
3 : 1
Кьево
59'
70'
59'
70'
59'
70'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
Лацио
5 : 2
Верона
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
14:30
Верона
3 : 3
Интер
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Верона
2 : 1
Аталанта
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Верона
1 : 1
Дженоа
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Рома
1 : 1
Верона
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Верона
0 : 1
Палермо
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Ювентус
3 : 0
Верона
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
61'
61'
61'
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
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