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Олимпиада
Роберто Коломбо
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 авг. 1975 (45) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Наполи
2 : 4
Лацио
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Лацио
4
был в запасе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3
Наполи
1
был в запасе
18.05.2015
18 мая 2015
пн
22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
18.05.2015
18 мая 2015
пн
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3
Чезена
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
Парма
2 : 2
Наполи
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Наполи
2
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
21:45
Наполи
3 : 0
Милан
03.05.2015
03 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
3
Милан
0
был в запасе
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:45
Эмполи
4 : 2
Наполи
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4
Наполи
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
21:45
Наполи
4 : 2
Сампдория
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
4
Сампдория
2
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
13:30
Рома
1 : 0
Наполи
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1
Наполи
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Наполи
1 : 1
Аталанта
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1
Аталанта
1
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
2
Наполи
0
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
22:45
Наполи
2 : 2
Интер
08.03.2015
08 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2
Интер
2
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
22:45
Торино
1 : 0
Наполи
01.03.2015
01 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Наполи
0
был в запасе
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Сассуоло
0
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Наполи
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
3
Наполи
1
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3
Удинезе
1
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Наполи
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Наполи
2
был в запасе
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
23:00
Наполи
2 : 1
Дженоа
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Дженоа
1
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:30
Лацио
0 : 1
Наполи
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0
Наполи
1
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Ювентус
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1
Ювентус
3
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
Чезена
1 : 4
Наполи
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1
Наполи
4
был в запасе
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