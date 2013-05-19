Франческо Валиани
№80
Полузащитник
Подписаться
Команда
Латина
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 окт. 1980 (40) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Сиена
1 : 2
Милан
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1
Милан
2
был в запасе
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2
Сиена
1
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0
Фиорентина
1
был в запасе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4
Сиена
0
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 34 тур
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0
Кьево
1
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Парма
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Сиена
2
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1
Сиена
2
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0
Аталанта
2
был в запасе
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Ювентус
3 : 0
Сиена
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Сиена
0
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2013 18 февр. 2013 пн 22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
18.02.2013 18 февр. 2013 пн 22:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3
Лацио
0
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Сиена
3 : 1
Интер
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3
Интер
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Сиена
0
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1
Сампдория
0
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:30
минуты: 1' - 41'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
минуты: 1' - 41' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Милан
2 : 1
Сиена
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
Сиена
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4
Сиена
1
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 3
Катания
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1
Катания
3
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 16 тур