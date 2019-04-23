Мигель Бритос
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
17 июля 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
Уотфорд
1 : 1
Саутгемптон
23.04.2019 23 апр. 2019 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уотфорд
1
Саутгемптон
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Уотфорд
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Уотфорд
2
был в запасе
15.04.2019 15 апр. 2019 пн 22:00
Уотфорд
0 : 1
Арсенал
15.04.2019 15 апр. 2019 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уотфорд
0
Арсенал
1
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Уотфорд
30.03.2019 30 марта 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
2
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Уотфорд
09.03.2019 09 марта 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Сити
3
Уотфорд
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:45
Кардифф
1 : 5
Уотфорд
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кардифф
1
Уотфорд
5
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Уотфорд
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
0
Уотфорд
0
был в запасе
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 23:00
Тоттенхэм
2 : 1
Уотфорд
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2
Уотфорд
1
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
Уотфорд
0 : 0
Бернли
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Уотфорд
0
Бернли
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Уотфорд
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кристал Пэлас
1
Уотфорд
2
был в запасе
02.01.2019 02 янв. 2019 ср 22:45
Борнмут
3 : 3
Уотфорд
02.01.2019 02 янв. 2019 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
3
Уотфорд
3
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 18:00
Уотфорд
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе