Серджо Вольпи
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 февр. 1974 (47) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
Аталанта
1 : 2
Палермо
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Палермо
2
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Фиорентина
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2
Фиорентина
1
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
Рома
2 : 1
Аталанта
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Аталанта
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
Аталанта
2 : 0
Сиена
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Сиена
0
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
Ювентус
2 : 1
Аталанта
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Аталанта
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Ливорно
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Ливорно
0
был в запасе
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
Парма
1 : 0
Аталанта
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Аталанта
0
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Милан
3 : 1
Аталанта
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
3
Аталанта
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Кьево
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
0
Кьево
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
Катания
0 : 0
Аталанта
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
0
Аталанта
0
был в запасе
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Аталанта
1 : 0
Бари
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Бари
0
был в запасе