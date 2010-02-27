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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Энтони Яннарилли
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 дек. 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
22:45
Лацио
1 : 1
Фиорентина
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1
Фиорентина
1
был в запасе