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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Филипе (Филипе Рибейро)
№0
Полузащитник
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Команда
Варезе
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 мая 1987 (33) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
Сезон:
2009/2010
2008/2009
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Милан
4 : 0
Сиена
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4
Сиена
0
был в запасе