Мирослав Стох
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
19 сент. 1989 (31) год
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
ПАОК
3 : 2
Слован
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ПАОК
3
Слован
2
был в запасе
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 22:00
Слован
1 : 0
ПАОК
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Слован
1
ПАОК
0
был в запасе