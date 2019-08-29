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Материалы
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Баскетбол
Материалы
Новости
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мирослав Стох
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
19 сент. 1989 (31) год
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
ПАОК
3 : 2
Слован
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ПАОК
3
Слован
2
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
Слован
1 : 0
ПАОК
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Слован
1
ПАОК
0
был в запасе