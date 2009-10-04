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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Хулиан Лопес
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 февр. 1987 (34) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
0
Эспаньол
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
19:00
Депортиво
2 : 3
Эспаньол
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2
Эспаньол
3
был в запасе