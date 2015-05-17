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Олимпиада
Кристиан Альварес
№1
Вратарь
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 нояб. 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Кордоба
1 : 2
Райо Вальекано
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Реал
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0
Реал
2
был в запасе
03.04.2015
03 апр. 2015
пт
21:45
Эйбар
1 : 2
Райо Вальекано
34'
34'
34'
03.04.2015
03 апр. 2015
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
Райо Вальекано
1 : 0
Малага
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:00
Райо Вальекано
4 : 2
Леванте
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
4
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Вильярреал
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
0
был в запасе
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:45
Райо Вальекано
1 : 2
Депортиво
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
1
Депортиво
2
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Райо Вальекано
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
Райо Вальекано
0 : 1
Кордоба
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0
Кордоба
1
был в запасе
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
23:59
Райо Вальекано
1 : 3
Эспаньол
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
23:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1
Эспаньол
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:00
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.12.2014
01 дек. 2014
пн
22:45
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
01.12.2014
01 дек. 2014
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 0
Сельта
90'
90'
90'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
22:00
Реал
5 : 1
Райо Вальекано
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал
5
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
Малага
4 : 0
Райо Вальекано
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4
Райо Вальекано
0
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
Вильярреал
4 : 2
Райо Вальекано
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
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