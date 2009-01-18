Оскар Сиэльва
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 авг. 1991 (29) лет
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Малага
4 : 0
Эспаньол
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 19 тур
Малага
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 19 тур