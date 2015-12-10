Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Винисиус Жуниор
Квинси Промес
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Германия
Португалия
Нидерланды
Косово
Китай
Сербия
Ливерпуль
Зенит
Реал
Манчестер Сити
Краснодар
Тоттенхэм
ЦСКА
Спартак
Фиорентина
Бавария
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Карлуш Мартинш
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
29 апр. 1982 (38) лет
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2009/2010
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Фиорентина
1 : 0
Белененсеш
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур