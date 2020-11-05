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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мигел Витор
№15
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Португалия
Дата рождения
30 июня 1989 (31) год
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2009/2010
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Хапоэль
2 : 4
Байер
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
2
Байер
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур