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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Рубен Аморим
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 янв. 1985 (36) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
14.05.2014
14 мая 2014
ср
21:45
Севилья
0(4) : 0(2)
Бенфика
14.05.2014
14 мая 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, Финал
Севилья
0(4)
Бенфика
0(2)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, Финал
20.03.2014
20 марта 2014
чт
21:00
Бенфика
2 : 2
Тоттенхэм
20.03.2014
20 марта 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Бенфика
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
13.03.2014
13 марта 2014
чт
23:05
Тоттенхэм
1 : 3
Бенфика
81'
81'
81'
13.03.2014
13 марта 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Тоттенхэм
1
Бенфика
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1/8 финала