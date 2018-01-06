Марк Банн
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 нояб. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 3
Питерборо Юнайтед
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Астон Вилла
1
Питерборо Юнайтед
3
был в запасе