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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марк Банн
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 нояб. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2015/2016
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Питерборо Юнайтед
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Астон Вилла
1
Питерборо Юнайтед
3
был в запасе