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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Вальтер Лопес
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
15 окт. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Вест Хэм
2 : 1
Мидлсбро
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
2
Мидлсбро
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Эвертон
3 : 1
Вест Хэм
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
3
Вест Хэм
1
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 3
Ливерпуль
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
0
Ливерпуль
3
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Сток Сити
0 : 1
Вест Хэм
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
0
Вест Хэм
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Челси
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Хэм
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Хэм
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1
Вест Хэм
0
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 0
Сандерленд
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
2
Сандерленд
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
Вест Хэм
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Вест Хэм
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0
Вест Хэм
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
15:30
Вест Хэм
1 : 0
Манчестер Сити
01.03.2009
01 марта 2009
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Арсенал
0 : 0
Вест Хэм
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
0
Вест Хэм
0
был в запасе