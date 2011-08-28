Том Соарес
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 июля 1986 (34) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Сток Сити
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Бромвич
0
Сток Сити
1
был в запасе