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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бен Амос
№21
Вратарь
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 апр. 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2012/2013
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Миллуолл
2(4) : 2(5)
Брайтон & Хов
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Миллуолл
2(4)
Брайтон & Хов
2(5)
был в запасе