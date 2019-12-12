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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Павел Пашаев
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
4 янв. 1988 (33) года
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Гент
2 : 1
Александрия
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гент
2
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Александрия
0 : 1
Вольфсбург
45'
45'
45'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Александрия
0
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Александрия
2 : 2
Сент-Этьен
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Александрия
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Сент-Этьен
1 : 1
Александрия
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сент-Этьен
1
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Александрия
1 : 1
Гент
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Александрия
1
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Вольфсбург
3 : 1
Александрия
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вольфсбург
3
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур