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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Эдиньо (Арналду Эди да Сильва)
№36
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 июля 1982 (38) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Академика
1 : 1
Виктория
88'
88'
88'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
88'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Академика
1
Виктория
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
Академика
2 : 0
Атлетико
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Академика
2
Атлетико
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Атлетико
2 : 1
Академика
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
2
Академика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 58' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 58' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Виктория
3 : 1
Академика
77'
77'
77'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
3
Академика
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур