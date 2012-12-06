Эдиньо (Арналду Эди да Сильва)
№36
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 июля 1982 (38) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Академика
1 : 1
Виктория
88'
88'
88'
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
88'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Академика
1
Виктория
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Академика
2 : 0
Атлетико
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Академика
2
Атлетико
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Атлетико
2 : 1
Академика
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
2
Академика
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 58' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 58' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Виктория
3 : 1
Академика
77'
77'
77'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
3
Академика
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур