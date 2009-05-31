Чели (Хосе Манэль Ортис Гонсалес)
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 янв. 1979 (42) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 38 тур