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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Набиль Баха
№14
Нападающий
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Команда
Сабадель
Гражданство
Марокко
Дата рождения
12 окт. 1981 (39) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
20:00
Спортинг
1 : 2
Малага
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
20:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1
Малага
2
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
21:00
Малага
0 : 3
Атлетико
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0
Атлетико
3
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Мальорка
2 : 0
Малага
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
2
Малага
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Малага
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3
Малага
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 12 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 11 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
23:55
Эспаньол
1 : 0
Малага
62'
62'
62'
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
23:55
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Малага
0
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Осасуна
3 : 0
Малага
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
3
Малага
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Альмерия
1 : 1
Малага
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Альмерия
1
Малага
1
был в запасе
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
22:00
Малага
2 : 3
Вильярреал
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Малага
2
Вильярреал
3
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
22:00
Малага
1 : 2
Севилья
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1
Севилья
2
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Сарагоса
3 : 5
Малага
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
3
Малага
5
был в запасе