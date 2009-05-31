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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пере Марти
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 янв. 1982 (39) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Малага
2 : 2
Севилья
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2
Севилья
2
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Малага
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
1
Малага
1
был в запасе